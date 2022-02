Nesta quinta-feira, dia 3, retorno ocorreu para alunos do 6º ao 9º ano, EJA, Ensino Médio e Creche

A dona de casa Tatiane Ketlin Oliveira estava ansiosa para a volta às aulas dos três filhos, que estão na rede municipal de ensino de Volta Redonda. Depois de ver dois deles sofrerem com crises de ansiedade e ter que contratar professor de reforço, a volta ao ensino 100% presencial é de muita expectativa.

“A gente espera que dê tudo certo. Dei todas as orientações para o comportamento deles na escola. Trouxeram material individual como garrafinha de água, álcool e máscara. Eles estavam ansiosos para voltar”, disse Tatiane, que levou os três filhos para tomar a vacina contra Covid-19.

A volta às aulas nesta quinta-feira, dia 3, ocorreu para alunos do 6º ao 9º ano do Fundamental, EJA, Ensino Médio e Creche (berçário, maternal I, II e III). Na segunda-feira, dia 7, será a vez dos alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. No dia 9, quarta-feira, voltam os alunos dos 2° e 3° anos do Fundamental e 2° período da Educação Infantil. Na quinta-feira, dia 10, é o retorno do 1° ano (Fundamental) e 1° período da Educação Infantil. As escolas especializadas estão recebendo os últimos ajustes para que, em breve, possam retornar.

A secretária de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, explicou que o escalonamento foi adotado para que as escolas possam voltar de forma segura.

“Realizamos capacitações, reuniões e escuta da equipe pedagógica para que a volta às aulas possa ocorrer de forma segura para pais, alunos e funcionários da SME. Desde 2021, nossas escolas estão adaptadas para esse momento de pandemia e agora, contamos ainda com o avanço da vacinação das crianças”, disse a secretária, afirmando que em breve, responsáveis serão alertados sobre a importância da vacinação que ocorrerá nas próprias escolas.

Segundo a diretora da Escola Municipal Tocantins (Retiro), Angélica Gomes Teixeira, já no primeiro dia houve o retorno de cerca de 70% dos alunos.

“Para uma quinta-feira, essa adesão nos surpreendeu. As salas estão quase completas e notamos a ansiedade dos estudantes em retornarem. Eles querem estar aqui, nós também, porque tem todo esse diferencial de estar frente a frente, olho no olho e essa interação”, disse a diretora, que está vacinada contra a Covid-19 com as três doses, assim como os outros funcionários da escola.

Ainda de acordo com ela, o retorno já vinha sendo programado desde o ano passado. Foram realizados trabalhos de conscientização com alunos e suas famílias para seguirem os protocolos e também com os professores.

Estrutura para o retorno

As escolas estão preparadas desde o retorno híbrido, em setembro do ano passado. É realizada a aferição de temperatura nas entradas das unidades, disponibilizados totens com álcool em gel, tapetes sanitizantes e álcool nas salas de aula. Alunos, responsáveis e funcionários devem utilizar máscara de forma correta.

A Secretaria Municipal de Educação também entregou mais de 36 mil kits de material escolar para a volta às aulas em setembro de 2021. Nos casos em que a criança não tenha recebido ou seja aluno novo, pode solicitar à direção da escola o material. O mesmo se aplica ao uniforme.

Também nesta quinta-feira, uma equipe foi designada exclusivamente para atender as demandas de capina e limpeza nas unidades escolares.

“Ao retornar hoje, a secretaria de Educação verificou que alguns lugares ainda estão precisando de serviços de capina e limpeza. Por isso, já solicitamos que uma equipe fique empenhada exclusivamente para esse trabalho, inclusive no final de semana”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos: Cris Oliveira