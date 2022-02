Agentes do 28º BPM prendem jovens suspeitos de assalto em Barra Mansa

Policiais militares prenderam nesta sexta-feira, dois suspeitos, de 23 e 22 anos, que tentaram assaltar um depósito de bebidas, pela segunda vez, em menos de 24 horas, na Rua Soldado Charles Fabiano da Silva, no bairro Água Comprida, em Barra Mansa.

Os agentes foram acionados pelo proprietário que mostrou as imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento. Durante buscas pelo local localizaram os dois suspeitos em uma casa. Eles estavam com as mesmas roupas utilizadas no crime.

Os dois jovens foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.