Chuvas provocam quedas de barreiras em Valença

Após forte chuva que caiu durante no início da noite desta quinta-feira (03/02), em Valença, equipes da Secretaria de Serviços Públicos foram mobilizadas para a retirada de duas barreiras na RJ 145, em dois trechos de curvas, depois da entrada da Fazenda Santa Rosa, no sentido Rio das Flores.

Os funcionários, sendo liderados pelo Secretário Carlos Henrique (Kaika), que dirigia um dos caminhões para retirar a barreira da estrada, saíram do local deixando as pistas livres para o fluxo normal do trânsito.

Carlos Henrique, agradeceu ao empenho de toda equipe e faz um reconhecimento especial ao Neguinho de São Bento, que já havia saído do trabalho, mas ao passar no local, teve a preocupação de fazer a sinalização de alerta na estrada com galhos de árvores, com a intenção de evitar acidentes no local.