A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e a Coordenadoria de Trânsito e Transporte, realizou nesta sexta-feira, 04, operação de combate ao transporte clandestino de passageiros. A iniciativa aconteceu em diversos pontos do município e teve como saldo dois carros apreendidos, com aplicação de multa para o proprietário no valor de R$297, 00 conforme determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro no artigo 231, acrescida de multa municipal.

De acordo com o secretário da Pasta, Capitão Daniel Abreu, o foco da operação foi motoristas que passavam pelos pontos de ônibus oferecendo o transporte irregular. “Coibir o transporte clandestino é uma questão, principalmente, de segurança. O cidadão se expõe a riscos por desconhecer as condições de conservação do veículo e a identificação do motorista. Aqueles que são cadastrados nos aplicativos devem acionar o dispositivo a cada viagem para que a corrida não seja caracterizada como irregular”, detalhou o capitão.

Os veículos apreendidos foram encaminhados para o depósito público de veículos, no bairro Colônia Santo Antônio. “Para reaver o bem, o proprietário deve comparecer ao local portando toda a documentação do carro e o comprovante de pagamento da multa”, concluiu.

Foto: Divulgação