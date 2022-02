Patrulha Escolar volta a fazer rondas com a GMVR e PM em Volta Redonda

Retorno das aulas presenciais marca também a parceria entre as forças de segurança

A volta às aulas da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda começou nesta quinta-feira (3), e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) planejou as ações integradas com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), através da Patrulha Escolar. Foram retomadas as rondas diárias em viatura composta por um homem e uma mulher da GMVR e um policial militar.

A Patrulha Escolar é um projeto lançado pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, na época em que estava no comando da GMVR. O seu retorno foi comemorado pelo comandante da 1ª Companhia do 28º BPM, capitão Paulo Victor.

“É muito importante, porque visa garantir uma maior interação entre as forças de segurança e a comunidade escolar, além de buscar também uma maior segurança para os locais onde estão situadas as escolas”, afirmou.

O diretor geral do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, professor Edmilson, considera a Patrulha Escolar de extrema importância para a unidade.

“Eles ajudam no controle do fluxo de pessoas; fiscalizam os arredores da escola; resolvem incidentes entre os alunos e estão sempre de prontidão, bastando fazer contato para que eles sempre cheguem em tempo hábil para nos auxiliar e encontrar a solução”, disse.

Um dos integrantes da Patrulha Escolar, guarda municipal De Souza, explicou que as rondas são feitas em todas as unidades escolares do município, do estado e particular, mantendo a harmonia entre diretores, coordenadores, pais e alunos. Os contatos são feitos pela Central de Atendimento Único (CAU) ou pelo grupo de Whatsapp, onde eles enviam as demandas e são atendidos de imediato.

O comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, ressaltou que a meta é “garantir a segurança do nosso maior patrimônio, que são os alunos, pais, e funcionários da Educação. Falo até como usuário do serviço, pois tenho os meus filhos matriculados na Rede Municipal”.

Já o secretário da Semop, Luiz Henrique, garante que “a integração visa tornar o policiamento mais completo e com estrutura necessária para atender às escolas, mas é importante frisar que todas as patrulhas estão aptas a prestar atendimento, caso a Patrulha Escolar estiver em outra ocorrência”, explicou. Fotos cedidas pela Semop.