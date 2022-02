Os agentes do 28º BPM receberam informações no dia passado (3 de fevereiro) sobre o furto de quatro câmeras de monitoramentos do Colégio Municipal Jahyra Fonseca Drable, localizado na Praça Capitão Leopoldo Monteiro, no distrito de Amparo, em Barra Mansa.

Um diretor do colégio entrou em contato com policiais militares relatando o furto das câmeras. Os agentes foram até o local e conseguiram informações sobre o local onde poderiam estar escondidas as câmeras.

Durante buscas nos fundos do colégio todas as câmeras foram encontradas. De posse do material recuperado, os policiais foram até a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde registraram o furto e a recuperação dos materiais.