Sidney Dinho envia Ofícios às Secretarias

O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda- exercício 2022, enviou Ofícios, nessa semana, a duas Secretárias Municipais – Educação e Saúde, respectivamente, endereçada às Senhoras: Professora Therezinha dos Santos Gonçalves e Doutora Maria de Conceição de Souza Rocha, a ambas com o mesmo teor referente as informações sobre o Plano de Retomada às Aulas Presenciais em Volta Redonda.

Dinho esclarece que há uma preocupação geral sobre o retorno seguro às aulas e o cumprimento dos protocolos sanitários a fim de garantir as condições necessárias para segurança dos alunos e profissionais da educação, e pra tudo acontecer com o máximo de segurança o envolvimento dessas Secretarias comungam do mesmo objetivo em tranquilizar a população com as medidas, salientando que há dois anos a Pandemia impediu os docentes e estudantes de todas as idades de estarem próximos, esvaziando as salas de aula e tornando todo o ensino apenas no virtual, e agora para pequenos e adultos, pais e professores é um encontro muito importante e que faz jus todo o cuidado.

O vereador lista algumas dúvidas que pautam a questão da segurança desse ensino presencial desde as exigências do esquema vacinal até equipamentos de proteção que serão usados nessa retomada, e aguarda as respostas até o dia 08 de fevereiro.

Na oportunidade, informa que no dia 07 de fevereiro, a Casa Legislativa retoma a sua normalidade no que condiz ao atendimento administrativo e ao público, que os gabinetes também voltam a abrir e as sessões plenárias iniciam no dia 15.