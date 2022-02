Uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares terminou com um suspeito baleado no fim da tarde desta sexta-feira (4) no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. O confronto foi na Rua São João da Barra, nas proximidades de um colégio. Uma arma e entorpecentes foram apreendidos.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, uma equipe da Patrulha Escolar estava em patrulhamento pelo local quando os agentes resolveram desembarcar da viatura para fazer contato com a direção do colégio. Neste momento, os agentes relataram terem sido recebidos com vários tiros e um dos policiais revidou os disparos e conseguiu deixar o local com o restante da equipe, retornando para dentro da viatura.

A PM informou que foi solicitado apoio ao Cisp, que enviou uma equipe do Serviço Reservado da PM ao local, sendo também recebida a tiros. Os policiais revidaram novamente e um suspeito acabou atingido. Uma pistola calibre 40, com kit rajada e carregador alongado, foi apreendida. A PM informou também que uma quantidade ainda não contabilizada de drogas foi encontrada, além de um rádio comunicador.

Os agentes solicitaram socorro ao suspeito baleado. No momento desta publicação, não havia uma atualização sobre o seu estado de saúde. Chegando essa informação, a notícia será atualizada. Nenhum policial foi atingido durante o confronto. O material foi levado para a delegacia de polícia, onde a ocorrência estava sendo apresentada no momento desta publicação.