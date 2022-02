O condutor de uma carreta perdeu o controle do veículo, bateu contra a mureta central e tombou na madrugada deste sábado, por volta das 3 horas, no km 269, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Monte Cristo, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

Um ônibus que vinha atrás não conseguiu frear devido a óleo na pista e bateu contra a carreta. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo o motorista da carreta e três passageiros do ônibus. Eles foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia.

O local continua interditado, pois a carga mista se espalhou pela pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local existe apenas lentidão. O fluxo de veículos foi desviado para pista auxiliar na lateral da rodovia.