Um jovem de 21 anos, contra quem existem dois mandados de prisão por homicídios, fugiu da Polícia Militar, na madrugada deste sábado (5), trocando tiros com os agentes em Itatiaia. Ele estava em um Citroën C3, que abandonou, juntamente com a mulher – que está grávida – e o filho, depois de colidir com o veículo em dois muros. Mesmo tendo escapado, o procurado foi autuado por tentativa de homicídio na delegacia da cidade.

Os policiais disseram que foram averiguar denúncia de que o suspeito estava circulando de carro no bairro. O veículo foi localizado na Rua 12 e o suspeito atendeu à ordem de parada. No entanto, quando iria ser abordado, ele deu ré no carro, batendo na frente e na lateral da viatura da PM, ao mesmo tempo em que começou a atirar contra os agentes. Eles revidaram.

Depois de bater nos muros, o procurado abandonou o veículo e, antes de prosseguir a fuga à pé, mais uma vez atirando, jogou no chão a criança que estava com ele. A idade dela não foi informada. Segundo a PM, a criança foi atendida no Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Resende (APMIR), enquanto a companheira do suspeito foi levada para exames no hospital municipal de Itatiaia. (Foto: Polícia Militar) Felipe Cury