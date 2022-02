Defesa Civil de Volta Redonda se destaca no cenário nacional

Plano de Contingência do município é o único do país com Ênfase no Sistema de Coordenação Integrada e Plano de Ações Compartilhadas

Nesse período de maior frequência de chuvas moderadas a fortes, é fundamental um trabalho preventivo para minimizar os impactos provocados pelos temporais comuns nesta época. E Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), é a única cidade do país a contar com um Plano de Contingência com Ênfase no Sistema de Coordenação Integrada (SCOI) e Plano de Ações Compartilhadas (PAC). Tanto o sistema quanto o plano foram selecionados para compor o Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

“Volta Redonda foi a única cidade no Brasil com ênfase em Boas Práticas no SCOI E PAC, inclusive com publicação no Diário Oficial da União”, disse o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira. Segundo ele, os planos de contingenciamento especificam as ações de resposta a desastres, e como cada um dos órgãos municipais, estaduais e federais pode contribuir.

O SCOI tem o objetivo de integrar todos os órgãos de pronta resposta aos desastres de naturezas hídrica, geológica, química e humana, nas esferas municipal, estadual e federal, contando com a participação sistemática das empresas que possuem parque industrial no município, e que sejam integradas no PAC.

“O SCOI é um sistema onde todo mundo tem que saber ‘o que fazer’, ‘como fazer’, ‘de que forma fazer’ e ‘se deve fazer’. E temos também o PAC firmado entre o município e empresas, no qual ambos podem contar com a capacidade de resposta de cada um. Caso aconteça um acidente em uma área privada ou pública, por exemplo, o atendimento poderá contar com uma cooperação de ambos, poder público e empresa”, explicou Rubens, lembrando que o SCOI e o PAC foram selecionados para compor o Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Rubens explicou a diferença da ativação do protocolo, por meio do plano de chamada de natureza.

“Em relação a ocorrências de natureza hídrica, é feito monitoramento antecipado dos níveis de alerta das 17 áreas/bairros margeados pelo Rio Paraíba do Sul. Ocorrências de ordem geológica, o monitoramento é da precipitação de chuvas em áreas de topografias variáveis. Para situações de natureza humana, se monitora as áreas para combater escavações irregulares. E nas ocorrências de natureza química, temos o plano de chamada e resposta para o transporte de cargas perigosas”, explicou.

E como parte do trabalho preventivo, a Defesa Civil de Volta Redonda orienta a população com dicas de segurança para dias chuvosos, principalmente com temporais. Segundo o órgão, o cidadão deve evitar trafegar e transitar durante as chuvas.

“Durante temporais, procure se abrigar em locais seguros como pontos comerciais e shoppings; nunca debaixo de árvores. Outra prática que não se deve adotar neste período é o de realizar capinas, escavações e obras em locais de risco, assim como construções próximas de córregos e rios”, alertou o coordenador.

Para situações de emergência. O telefone da Defesa Civil é 199.

