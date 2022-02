Inaugurado o novo DPO no distrito das serestas, em Valença

Conservatória, um dos distritos de Valença com a maior vocação turística, com atrativos históricos e naturais, e com uma extensa rede hoteleira, passa a contar com o reforço de nova unidade da Polícia Militar. Na tarde de sexta-feira (04/02), foi inaugurado o Destacamento de Policiamento Militar (DPO) do 10° BPM.

A cerimônia contou com a participação do Comandante do 5ª CPA (Coronel Malheiros), do comandante do 10º BPM, major Félix, do comandante da 3ª Cia da PM em Valença, capitão Silva Cruz, do prefeito Fernandinho Graça, do Vice-prefeito Hélio Suzano, dos deputados Luiz Antônio e André Corrêa, vereadores e convidados.

“Estamos conseguindo mais uma importante ação para a segurança do nosso município e dessa vez, conseguimos atender ao pedido da população do distrito de Conservatória com a volta do DPO da PM. Agradeço ao apoio dos Deputados Luiz Antônio e André Corrêa, por estarmos aqui, realizando esse sonho para a segurança de todos que frequentam o nosso distrito. Mais uma vez, agradeço ao Coronel Malheiros, ao Major Félix, ao Comandante da Cia PM de Valença, Capitão Silva Cruz, pelo grande apoio na nossa segurança pública”, comentou o prefeito Fernandinho Graça.

O prefeito agradeceu também a grande importância da Câmara de Vereadores no apoio às ações da prefeitura na cidade e citou a presença dos vereadores Fábio Antônio, Saulo Corrêa, Fabiane Vasconcellos, Amaury, Dudu de Barão de Juparanã.

Para finalizar, Fernandinho Graça, comentou sobre os investimentos em todas as áreas do município, inclusive na Guarda Civil Municipal, que em sua administração conta com instalações novas, compra e aquisição de viaturas, incluindo uma moto, cursos de capacitação e todo aparato necessário para segurança dos agentes em ações de proteção à população. Fotos: Sandro Barra