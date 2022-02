O condutor de um veículo Volkswagen Fox, de 37 anos, morreu neste sábado após uma pane em seu carro, no km 255, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades de Pinheiral, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo deu uma pane e parou na faixa de rolamento. O homem tirou rapidamente a família do veículo e voltou para sinalizar o local para evitar acidentes.

No momento em que estava no porta-malas retirando o triângulo, um veículo que vinha na mesma direção conseguiu desviar. Outro veículo, um Fiat Toro, não conseguiu desviar e bateu na traseira do Fox, atingindo o homem que foi a óbito.