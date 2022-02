Polícia Militar apreende arma, carregador e drogas no Jardim Belmonte

Policiais militares apreenderam na tarde de sexta-feira, armas, munições e drogas, na Rua São João da Barra, em frente ao Colégio Acácia Amarela com a Rua Barão do Rio Branco, nas proximidades do Bar da Morena, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

A apreensão ocorreu depois de um confronto entre suspeitos e policia militar. Foram apreendidas uma pistola Glock G22 calibre 40 (com kit rajada) numeração suprimida, um carregador alongado (capacidade 30 munições), cinco munições intactas de calibre 40 CBC; um coldre tático, duas mochilas, 234 pinos de cocaína, 19 tiras de maconha, dois aparelhos celulares, um par de coturno tático e um rádio comunicador.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia de Volta Redonda.