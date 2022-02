Com o objetivo de ampliar os projetos de segurança pública no município, o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, recebeu nesta sexta, 4, o Coronel da Polícia Militar, Marcelo Malheiros, que é comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com sede em Volta Redonda. Na ocasião foi abordado a implantação de políticas públicas que possam auxiliar no desenvolvimento educacional e social de Porto Real, sendo elas, uma parceria entre o 5º CPA, a prefeitura e o 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Porto Real.

Marcelo Malheiros, que também já atuou no 2º CPA, ainda reforçou que “o nosso objetivo é sermos parceiros da população, fazendo uma integração da Polícia Militar com a Sociedade Civil. Quero também parabenizar ao prefeito Alexandre Serfiotis e ao Tenente Coronel Freitas do 37º, pelos excelentes trabalhos que estão realizando no sul do estado”, afirmou Marcelo.

Lembrando dos projetos já desenvolvidos no município, o Prefeito Serfiotis, destacou que nos últimos anos a segurança pública perdeu investimentos. “Nós tivemos um período de 6 a 8 anos onde projetos foram acabando, e atualmente, vemos muitos jovens se aproximando do crime. Por isso o nosso objetivo é recuperar a estrutura da segurança pública que Porto Real tinha na época do meu pai, Jorge Serfiotis. Nós já temos um projeto de câmeras de vigilância, que será potencializado com o apoio da 5ª CPA, por exemplo”, expressou Alexandre Serfiotis que finalizou agradecendo a visita do Coronel. Foto: Regiane Real.