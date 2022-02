PRF prende condutor embriagado na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informação sobre um veículo envolvido em um acidente ocorrido no final da madrugada deste sábado, por volta das 4h20min, no km 305, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Resende.

O acidente ocorreu na Vila Militar da Aman (Academia das Agulhas Negras). A equipe da 7ª Delegacia foi até o local e deparou com uma viatura da Polícia do Exército (PE) preservando o local, onde estava o Renault/Duster (branco) com vários danos devido ao acidente.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que ele estava visivelmente embriagado, com odor etílico, fala arrastada e desconexa, olhos vermelhos, desorientação e desiquilíbrio.

O veículo tinha o para-lama direito amassado com marca de colisão, vestígios de tinta vermelha e verde, pneu dianteiro direito estourado e roda danificada. O condutor não sabia explicar o que teria ocorrido com o veículo no momento do acidente. Também se recusou a ser submetido ao teste de etilômetro (bafômetro)

O condutor recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante, através de prova testemunhal e Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (TCSAP). Ele foi conduzido para a 89ª DP de Resende. Mas, devido a uma pane na no sistema, a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa, onde o homem ficou preso e será arbitrada fiança pelo Delegado de plantão.

Além da prisão em flagrante, foi verificado que o condutor estava com a CNH vencida em 14 de julho de 2019 e o licenciamento do veículo vencido desde 2017. Desta forma, foram aplicadas as devidas multas de trânsito, no valor total de R$ 3.521,64 e o veículo foi removido para o pátio da Polícia Rodoviária Federal.