Sábado de vacinação infantil alcançou 329 crianças de Volta Redonda

Doses pediátricas para crianças de 6 a 11 anos foram aplicadas no Zoo e nos shoppings Sider e Park Sul

O plantão de vacinação infantil contra a Covid-19 da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alcançou 329 crianças neste sábado, dia 05. A aplicação da vacina pediátrica, em crianças de 6 a 11 anos, aconteceu no Zoológico Municipal e nos shoppings Sider e Park Sul. Os números foram consolidados às 18 horas, porém a vacinação continua nos shoppings até as 20 horas deste sábado. O horário da aplicação do imunizante foi estabelecido de acordo com a disponibilidade dos locais. O plantão de vacinação também ocorrerá neste domingo, nos mesmos locais. No Zoo, o horário será das 09h às 16h e nos shoppings, das 14h às 20h.

Para que as crianças recebessem a vacina era necessário estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais, além de apresentar caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança. Assim como vem ocorrendo durante a semana nas escolas municipais, tanto no zoo como nos shoppings, muitas crianças decidiram ir fantasiadas de personagens de histórias infantis ou super-heróis.

A garotada que esteve no zoo ganhou revistas de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, pipoca e aproveitou para tirar fotos com alguns personagens cosplays, que foram aos locais para divertir as crianças, enquanto elas se vacinavam.

“A vacina é uma questão séria, mas as crianças encaram como diversão e vêm fantasiadas. Isso descontrai e traz a garotada para vacinar com alegria”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, que enfatiza a importância da vacinação contra a Covid-19 em crianças.

“Nesse momento, em que passamos por um aumento de casos em todo o mundo, em virtude da variante Ômicron, é muito importante que possamos avançar o mais rapidamente possível na vacinação das crianças. Por isso, pedimos que os pais ou responsáveis levem seus filhos para se vacinarem o quanto antes. Inclusive a vacinação segue neste domingo, nestes mesmos três locais. A vacina é segura, eficaz e colabora para redução da transmissão do vírus, além de prevenir as formas graves da doença”, disse o coordenador.

Quase 8 mil crianças vacinadas desde o início da aplicação do imunizante pediátrico

De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde, em Volta Redonda 7.668 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos já foram vacinadas contra a Covid-19. O balanço é referente ao período de 17 de janeiro a 3 de fevereiro. E, com os números deste final de semana, a vacinação pediátrica deverá passará de 8 mil crianças já imunizadas em Volta Redonda.