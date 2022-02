O vereador Walmir Vitor (PT) protocolou um requerimento para tentar descobrir qual é a real defasagem salarial que os servidores de Volta Redonda sofrem há mais de 12 anos. O parlamentar quer saber em quais anos, de 2010 até agora, foram aplicados a reposição anual do funcionalismo público. Além disso, o vereador pediu que fosse informado quais índices foram aplicados aos salários nesse período.

O requerimento ainda vai ser votado e foi protocolado na quarta-feira (2). A proposta do vereador é saber por que ainda não foram dados qualquer reajuste nos salários dos servidores.

– Se faz urgente uma reposição salarial usando como base, pelo menos, os últimos 12 anos. Hoje o funcionário público de Volta Redonda está com uma defasagem muito grande em seu salário. Isso devido a dificuldade de manter o sustento da família com esse salário. Devido também com o avanço da inflação de todo esse tempo – justifica Walmir.