Adolescente é atingida por trem em Vargem Alegre

Uma adolescente, de 13 anos, foi atingida por um trem no início da noite de sábado, por volta das 18h30min, na passagem de nível da Rua Samuel Couto, no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí.

Segundo informações do local, a menina estava com um fone de ouvido e não ouviu a locomotiva se aproximar. O maquinista conseguiu frear a tempo e a menina teve várias escoriações pelo corpo.

Ela foi retirada da linha pelo seu próprio pai e levada ao resgate da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). A vítima foi socorrida e levada ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.