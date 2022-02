Dinho tem nome aprovado para disputar uma vaga para Câmara Federal

O nome do vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda foi aprovado pelo seu partido, o Patriota, para concorrer à eleição deste ano à Deputado Federal.

Uma reunião realizada esta semana pela Executiva estadual, presidida pela presidente do partido, Eliane Cunha, selou a indicação do vereador a uma vaga na Câmara Federal.

– Não enxergamos na Região Sul Fluminense outro nome que se enquadre com tanta perfeição com as características que o eleitor espera de um candidato e até mesmo de um político de mandato”, disse Eliane. “Dinho é uma pessoa muito humilde, de fácil acesso e comunicativo, assim como inteligente e, sobretudo, muito capaz para exercer tal função – destacou Eliane.

A presidente disse que o vereador é dinâmico e vai representar bem a região. “Em nossa visão, a população não perderá a oportunidade de eleger um filho da terra como seu representante como deputado federal. A cidade perderá um grande vereador, mas o estado do Rio de Janeiro, principalmente a Região Sul Fluminense e sua terra natal, Volta Redonda, ganharão um grande deputado federal, disso não tenho dúvidas”, prosseguiu Eliane.

Por sua vez, Dinho afirmou que cumprirá “a missão” de disputar a eleição, “como sempre o fez para vereador e deputado estadual”, cargo do qual é o atual primeiro suplente do partido.

“Toda eleição é difícil, porém, entendo que nossa região carece de uma maior representatividade no cenário político federal. Vou enfrentar esta eleição com a cara e a coragem, fazendo uma campanha como sempre o fiz, caminhando pelas ruas e olhando olho no olho dos eleitores. Se a população, em especial a de Volta Redonda, e de nossas cidades vizinhas entenderem que tenho condições de representá-la na Câmara dos Deputados, estarei pronto. Que seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida”, disse o presidente da Câmara. (Foto: Divulgação)