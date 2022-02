Domingo começa com limpeza de ruas em Barra Mansa

Equipes da Secretaria de Manutenção Urbana e do Saae realizam os serviços. Zoonoses distribui cloro para famílias que tiveram casas alagadas pela cheia do Paraíba do Sul e transbordamento do Rio Barra Mansa

O domingo começou com limpeza das ruas alagadas pela cheia do Rio Paraíba do Sul, que atingiu durante a manhã e a tarde de sábado, dia 5, vias dos bairros Vista Alegre, Vila Maria, Roberto Silveira, Centro e distrito Floriano. Além dessas localidades, equipes da Secretaria de Manutenção Urbana (SMMU) e do Saae realizam os trabalhos na Rua Florianópolis, no Nova Esperança, que ficou alagada pelas águas do Rio Barra Mansa durante a madrugada de hoje, devido às chuvas.

Já no bairro Roselândia, a SMMU está desobstruindo a Rua José Henrique Batista, que foi tomada pela lama nas primeiras horas deste domingo, também por conta da precipitação que atingiu a cidade. Tratores e caminhões estão no local.

Agentes da Vigilância em Saúde Ambiental, do setor de Zoonoses, estão distribuindo cloro para as famílias que tiveram suas casas alagadas para a desinfecção das áreas atingidas pelas águas das enchentes. Eles também orientam a população sobre a leptospirose e outras doenças, decorrente desta situação.

“A principal doença que é transmitida nessa época de enchente é a leptospirose, transmitida pela urina de roedores e outros animais como gambá, cavalo e porco. A água da enchente entra em contato com esse material e acaba espalhando-o. Se as pessoas tiverem que adentrar nesses locais alagados, seja para fazer limpeza e retirar móveis, devem usar bota, luvas, ou até mesmo um saco plástico nas mãos para não terem contato com a bactéria que causa a doença”, alertou o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, Antônio Marcos Rodrigues.

A Defesa Civil segue monitorando as áreas consideradas de risco para alagamentos e deslizamentos na cidade. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também segue em esquema de plantão.

Níveis dos rios

O nível do Rio Paraíba do Sul na manhã deste domingo, dia 06, está com 3,74m; o Rio Barra Mansa está com 1,45m, chegando a atingir 3,06m na madrugada com o alagamento da Rua Florianópolis, no Nova Esperança. Já o Bananal está com 2,50m, sem nenhuma ocorrência na localidade.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (APTEC/Inpe) há previsão de chuvas para este domingo e próximos dias em Barra Mansa.

Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil através dos números 199 ou (24) 3028-9370. Se alguma família ficar ilhada devido a alagamentos pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193.