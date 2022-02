Cerca de 100 alunos serão formados nos cursos da FBG esta semana

A direção da Fundação Beatriz Gama (FBG) comunica que, a partir do dia 14 de fevereiro, estará recebendo inscrições para diversos cursos profissionalizantes. Todo o material didático dos cursos, mais álcool gel e máscara (para os alunos que não tiverem esse artigo) serão oferecidos pela instituição aos interessados na capacitação profissional.

Cinco cursos, com quatro meses de duração, terão as inscrições abertas, gratuitamente. As vagas são para cursos de cabeleireiro, depilação, manicure, organização de eventos e estética corporal. Serão formadas turmas de 12 a 15 alunos, respeitando os protocolos de prevenção à covid-19.

As aulas dos cursos estão previstas para começar no dia 8 de março na sede da instituição, localizada na Estrada Engenheiro Francisco Sabóia Barbosa Filho, número 3000, Sítio dos Carvalhos.

Estarão sendo realizados também fora da sede, o curso de Barbearia, na Estação Cidadania, no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Vila Rica/Tiradentes, o curso de Informática no Degase (Departamento de Ações Socioeducativas), no bairro Roma, e o curso de Mecânica de Motos no Criaad (Centro de Recursos Integrado de Atendimento ao Adolescente), na Vila Mury.

As informações são da coordenadora do projeto Formando Profissionais, Josilene Verbone Alvim, que destacou a formação dos candidatos para novas oportunidades no mercado de trabalho.

“São cursos de excelente qualidade, ministrado por bons professores, donos de currículos, que os qualificam pela experiência e pela excelência dos ensinamentos aos alunos. Os cursos duram, em média 4 meses, com aulas duas vezes por semana, com carga horária de 110 a 120 horas. As aulas serão sempre pela manhã, das 8 horas às 11h30min.

“Em razão da pandemia tivemos que reduzir as turmas e o número de cursos. Esperamos que superada essa fase, possamos voltar em breve com as ofertas de mais vagas e mais cursos”, explicou Josilene.

Quase 100 alunos serão formados no dia 10

No próximo dia 10, a FBG estará formando um total de 98 alunos que começaram a estudar no segundo semestre do ano passado. Todos vão receber os certificados na formatura, mas com uma cerimônia restritiva.

“Esses alunos serão certificados, terão a formatura, mas infelizmente não poderão trazer convidados, os seus familiares e amigos para evitar aglomeração. Nós tivemos que trabalhar com turmas bem menores por questões de segurança contra a pandemia”, detalhou a coordenadora geral.

O presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, ressaltou a importância dessa formação.

“Eu, como presidente da FBG na administração do prefeito Antonio Francisco Neto, tenho orgulho da nossa instituição ter retomado esse projeto de muito interesse da população de Volta Redonda. Estamos capacitando esses jovens para o mercado de trabalho. São cursos com excelência de qualidade, que incentiva a quem nos procura em busca dessa valorização profissional. Esta qualificação faz a diferença para o presente e para o futuro de cada pessoa que busca o melhor para a sua vida e sua família”, concluiu Vitor Hugo.

A Fundação Beatriz Gama, antes da pandemia da covid-19, chegava a preparar, por semestre, cerca de 400 alunos nos seus cursos profissionalizantes, segundo a direção. Um dos cursos bem procurado, o de cabeleireiro, o aluno aprende os cortes modernos, hidratação, tintura e relaxamento dos cabelos. Sai com chances de buscar vaga no mercado ₩de trabalho ou empreender o próprio negócio com a orientação dos instrutores da FBG.