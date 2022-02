Porto Real recebe equipe do Instituto Federal do Rio de Janeiro

Objetivo é a criação de cursos profissionalizantes que atenda a cidade

Com o intuito de conhecer as demandas do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e estudar a criação de projetos que atendam o Município de Porto Real, o prefeito Alexandre Serfiotis recebeu na última quinta, 3, uma equipe do IFRJ Campus Avançado Resende, composta pelo professor e diretor eleito, Silvério Afonso Albino Balieiro; o coordenador de Biblioteca; Eduardo Carmo Castro, e o servidor Técnico Administrativo, João Paulo dos Santos Cardozo.

Na ocasião, o diretor eleito, Silvério Balieiro, fez a entrega de um kit da instituição ao prefeito. Além disso, Silvério aproveitou o momento para agradecer pela Emenda de Bancada que Alexandre Serfiotis destinou ao IFRJ, no período em que esteve como deputado federal.

“Por meio do Alexandre Serfiotis, essa foi a primeira vez que o IFRJ recebeu emenda de bancada na história. Com esse aporte, que teve uma porcentagem destinada à obra, foi possível reforma do segundo andar no campus Resende, trazendo mais modernidade à unidade”, disse o diretor.

Já Serfiotis se mostrou otimista com as possibilidades que irão surgir junto ao IFRJ. “Em nosso mandato, a educação e formação profissional dos nossos munícipes é uma das prioridades. Nós já firmamos parcerias com diversas instituições da região, e agora por meio do Instituto Federal, vamos buscar cursos que possam facilitar o acesso aos postos de emprego no setor industrial do município”, analisa Alexandre Serfiotis.

Foto: Regiane Real.