Vacinação adulta e dose de reforço também continuam sendo aplicadas nas 46 unidades de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que nesta segunda-feira, dia 7, vai disponibilizar a vacinação pediátrica 1ª dose contra a Covid-19 para crianças com idade de 5 anos e imunossuprimidos. A vacinação para esta idade específica ocorrerá nas unidades básicas de saúde dos bairros Conforto e Retiro 2.

Já a aplicação do imunizante para crianças de 6 a 11 anos ocorrerá nas seguintes unidades básicas de saúde: Rústico, Jardim Belmonte, Jardim Paraíba, Siderópolis, Jardim Belvedere, Vila Brasília, Açude 1, São Luiz e Santo Agostinho. As unidades escolares: Colégio João XXIII e Profª Mariana Aparecida Vieira Bressan, no bairro Santa Cruz, também continuam aplicando as vacinas.

As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsável legal. É necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança.

Vacinação adulta e doses de reforço

Também na segunda-feira, dia 7, está mantida a vacinação da primeira dose para quem ainda não se vacinou acima de 12 anos, em todas as 46 unidades de saúde, das 9h às 16h. Já segunda dose será aplicada em pessoas que tomaram a primeira dose com mais de 21 dias ou a segunda dose da vacina da Janssen após 2 meses da dose única.

Já as doses de reforço, ou seja a terceira dose, serão para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 13 de novembro. A quarta dose da vacina será destinada a idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses. Para esta vacinação, a população conta com unidades em funcionamento até as 21 horas: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande. As UBS’s que funcionam até as 18 horas são Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude, Santo Agostinho e Santa Cruz.

Divisão de atendimento

As unidades de saúde dos bairros: Rústico, Jardim Belmonte, Siderópolis e Jardim Paraíba funcionam sem realizar testagem para Covid-19, apenas com atendimento convencional da Atenção Básica.

Nas outras unidades que farão a vacinação pediátrica, a procura de testagem diminuiu, significativamente, nos últimos dias, conforme explicou o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

“A vacinação infantil terá novos pontos e a novidade é que nove unidades básicas de saúde farão a aplicação de doses. Nestas unidades, a procura por testagem caiu significativamente, por isso foram escolhidas para promoverem a campanha de vacinação infantil. Lembro a população que os testes serão concentrados em outras unidades, que permanecerão para agendamento. A nossa central de testagem na Ilha São João também está funcionando todos os dias, de segunda a domingo”, comentou o coordenador.