A chuva que atingiu a cidade de Barra Mansa na tarde desta segunda-feira, 07, causou estragos em alguns pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil, as ocorrências mais graves foram duas quedas de muros de contenção, registradas nos bairros Santa Rita da Dutra e Boa Vista.

Deslizamentos de terra também foram registrados nas duas localidades. A Rua João Xavier Itaboraí, em frente ao Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, foi parcialmente obstruída. O material desceu de um terreno baldio. Já no Santa Rita da Dutra, o deslizamento ocorreu na Rua Jarbas Cansado Trindade. Equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana estão nos locais para retirar a lama que ocupa as vias.

Agentes da Defesa Civil estão atuando em sistema de alerta total nesta segunda-feira. Além das chuvas, a medida se deve também ao aumento da vazão da represa do Funil, em Itatiaia, de 404 m³/s para 456 m³/s – fato comunicado oficialmente ao órgão no fim da manhã de hoje.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Silva Ramos, em menos de 24 horas é o terceiro aumento da vazão realizado por Furnas. “O nível do Rio Paraíba do Sul está em 3,82 metros e com uma vazão de 738 metros cúbicos por segundo. Com a nova vazão e a previsão de chuvas fortes na região há riscos de transbordo do Paraíba no município”, destacou o coordenador.

As equipes já se deslocaram às comunidades ribeirinhas da cidade, com risco de alagamento, para alertar e orientar os moradores.

Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil através dos números 199 ou (24) 3028-9370. Se alguma família ficar ilhada devido a alagamentos pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193.