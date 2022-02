Uma carreta deu um “L” na tarde desta segunda-feira, em um trevo, na Rodovia do Contorno, nas proximidades do Jardim Mariana, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Chovia no momento e a cabine da carreta foi parar sobre o canteiro. A carroceria ficou atravessada na pista. O acidente foi no sentido Via Dutra. O trânsito não sofreu retenção e motoristas utilizavam um pista ao lado de acesso ao condomínio. Ninguém ficou ferido.