Um carro bateu violentamente contra um poste na noite de domingo e deixou um homem e uma mulher com vários ferimentos no entroncamento da Rua Jiulio Caruso com a Avenida Pernambuco, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

O carro teve a frente completamente destruída em consequência da batida e houve um princípio de incêndio, controlado por populares. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o veículo passa pela rua e bate no poste.

A idosa, Eliane Fátima da Silva, de 64 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. O condutor do veículo Jeferson Clay Vieira Nunes, de 44 anos, foi socorrido pelo Samu e levado também para o mesmo hospital.