Projeto oferece pescaria gratuita para maiores de 60 anos e aposentados

O primeiro dia de retorno do projeto Pesque e Não Pague no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), nesta segunda-feira (7), atraiu muitos aposentados e pessoas acima de 60 anos interessados em aproveitar a pescaria gratuita como momento de lazer. Com 300 kg de tilápia adicionados na última sexta-feira, o mesmo lago onde ficam os pedalinhos nos outros dias de funcionamento do zoológico recebeu cerca de 130 visitantes que ganharam camisas e bonés do projeto.

O aposentado Hélio Damasceno, de 69 anos, morador do bairro Vila Rica/Tiradentes, é frequentador do projeto desde o início e esteve presente à pescaria nesta segunda-feira, acompanhado da esposa, da mãe e de amigos.

“Trago até minha mãe de 93 anos. Tem uns seis amigos fixos e outros que costumo fazer aqui no zoológico. Já frequentava antes, e agora não vai ser diferente, virei toda segunda-feira. Isso pra mim é um hobby, minha alegria. É a melhor coisa que aconteceu desde o começo, porque os idosos não tinham muito o quê fazer. É uma terapia, faz bem à saúde, só tenho a elogiar”, afirmou Hélio.

Além dos bonés e camisas, os participantes do Pesque e Não Pague ganharam outra novidade: assentos adequados para a pesca, priorizando boa postura e bem-estar dos pescadores.

Criado durante o segundo mandato do governo do prefeito Antonio Francisco Neto, o Pesque e Não Pague tem ajudado como uma possibilidade de atividade segura para idosos durante a pandemia e ainda na complementação da alimentação familiar, além de a prática contribuir para a qualidade de vida desse público.

“A Melhor Idade sempre foi, é e continuará sendo prioridade em nosso governo. Oferecer lazer gratuito a esse público é investir em saúde, em qualidade de vida para nossa população”, ressaltou o prefeito Neto.

Funcionamento

O Pesque e Não Pague é realizado às segundas-feiras, das 7h às 17h, e o dia da semana foi escolhido pela tranquilidade do espaço que fica fechado para visitação. Cada um pode levar para casa até cinco peixes.

Interessados em participar do projeto devem ter mais de 60 anos ou ser aposentado. O cadastro é realizado na sede administrativa no Zoológico de segunda a sexta-feira. É preciso levar documento de identidade e comprovante de residência. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3350-7061.

Fotos cedidas pelo Zoo-VR – Secom/PMVR