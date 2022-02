Parlamentar quer criar uma plataforma digital que vai divulgar produtos e serviços

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) protocolou documento na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) que solicita ao governo do estado a criação de uma plataforma digital de comunicação voltada para integração do empreendedor jovem do Rio de Janeiro. O objetivo é facilitar a divulgação, contratação e comercialização de produtos e serviços ofertados por eles.

“Incentivar o empreendedorismo como ferramenta de geração de renda é papel do poder público. Com as altas taxas de desemprego e crise econômica atingindo o país, empreender tem sido a alternativa principal como fonte de renda”, afirmou Jari, lembrando que ajudando o empreendedor jovem, estamos estimulando a autonomia desta parcela da população.

A plataforma de comunicação está prevista no Decreto 47.866 de 10 de dezembro de 2021, que instituiu o Programa Geração Futuro, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab-RJ). O programa, que visa implementar políticas de trabalho, emprego e renda para a juventude, precisa da ferramenta para se tornar eficaz.

Além das ações na Alerj, Jari segue com as edições do projeto “Deputado na sua Cidade” pelo Sul Fluminense. Nesta segunda-feira, dia 07, o parlamentar conversou com moradores no Centro de Barra Mansa. A tenda do projeto ficou, durante toda manhã, em local próximo à Igreja Matriz de São Sebastião. Na próxima sexta, dia 11, Jari volta a Barra Mansa, desta vez para atender a população da Região Leste da cidade.