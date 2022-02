Realizado pela SMI no bairro Aterrado, serviço será concluído nessa terça-feira

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), termina nessa terça-feira, 8, as obras de dragagem do Córrego São Geraldo, que fica no bairro Aterrado. O serviço, que teve início na semana passada, faz parte das ações da administração municipal de viabilizar o alargamento do leito do corpo d’água, aumentando a vazão e diminuindo os riscos de alagamentos na cidade.

A ação vai refletir diretamente nas Avenidas Getúlio Vargas e Amaral Peixoto, na região central da cidade, que ficaram alagadas pelas fortes chuvas que atingiram Volta Redonda no final de janeiro deste ano.

A secretária municipal de Infraestrura, Poliana Gama, ressaltou que, desde o ano passado, a SMI vem realizando ações de prevenção de alagamentos na cidade.

“A Avenida Getúlio Vargas é uma das ligações entre as rodovias Lúcio Meira (BR-393) e a Presidente Dutra (BR-116), além de interligar o município às cidades vizinhas de Pinheiral e Barra Mansa, e que fica alagada em dias de chuva, oferecendo riscos aos motoristas. Para evitar o problema, a SMI já realizou a limpeza de bueiros e bocas de lobo da via e agora está fazendo a drenagem do Córrego São Geraldo, que irá contribuir para que não haja mais alagamentos no local”, explicou a secretária.

O trabalho faz parte do cronograma da SMI dos serviços de limpeza e manutenção dos bairros. Para a realização da obra, a secretaria disponibilizou dois funcionários que contaram com a ajuda de quatro caminhões, uma escavadeira e uma carreta de transporte.

Desde o início do atual governo, a prefeitura, por meio da SMI, tem realizado mutirões de limpeza e manutenção, removendo toneladas de entulhos de ruas, terrenos, córregos, desobstrução de galerias, construção de bocas de lobo, bueiros e recuperação do sistema de escoamento de águas pluviais e outras áreas públicas, inclusive na faixa de captação e escoamento das águas pluviais ao longo da Avenida Getúlio Vargas e região central.