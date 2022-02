Mulher é assassinada pelo companheiro em Angra dos Reis

Uma mulher identificada como Kelly Amorim foi assassinada no domingo, na Rua Jaqueira, no Frade, em Angra dos Reis. Segundo informações, ela foi assassinada pelo próprio companheiro, a facadas. O suspeito está foragido.

O casal estava na casa de um conhecido, juntamente com o filho, um bebê de 2 meses. O homem disse em depoimento que o casal estava bebendo, quando se desentendeu e começou a discutir. Ele disse ainda que tentou acalmar os ânimos, mas quando se dirigiu a outro cômodo da casa, o suspeito pegou uma faca, atacou a mulher e fugiu. Kelly morreu no local.

A criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

Na residência foi encontrado o celular da vítima que foi recolhido para perícia.