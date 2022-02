Mulher é baleada em Barra Mansa

Uma mulher, ainda não identificada, foi baleada na tarde desta segunda-feira (7), na Rua José Soares Ferreira, nas proximidades da linha férrea, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima teria envolvimento com o tráfico e foi vítima de uma emboscada de criminosos de uma facção rival.

A Polícia Militar informou que eles se passaram por integrantes da mesma facção da vítima e marcaram a linha férrea como ponto de encontro. Chegando, a vítima foi surpreendida pelos homens, que dispararam contra ela.

A mulher, de idade não informada, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada a Santa Casa de Misericórdia. No momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde dela.