Policiais civis da 93ª DP, comandados pelo delegado Edézio Ramos prenderam na manhã desta segunda-feira, o ex-bombeiro Carlos Rodrigues dos Santos, de 56 anos, condenado a 17 anos e meio de prisão pelo assassinato de sua ex-companheira, Maria de Fátima Dias Marques, de 45 anos. A vítima estava grávida dele de cinco meses.

Carlos Rodrigues foi preso em Senador Camará, no Rio de Janeiro. Segundo o delegado, o condenado estava em uma área extremamente conflagrada e difícil penetração. É um área de risco e o monitoramento durou mais de um mês. O ex-bombeiro estava foragido desde 28 de maio de 2013, quando foi condenado. O crime aconteceu em 2004. Santos foi denunciado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e aborto provocado. O ex-bombeiro fugiu logo após o TJ-RJ ter decidido manter sua condenação

Maria de Fátima era secretária do então juiz Antônio Carlos Bittencourt (já falecido). O corpo de Maria de Fátima foi encontrado boiando no rio Paraíba do Sul. Segundo familiares, ela saiu de casa no dia 4 de maio para encontrar Carlos e não retornou. Segundo a família, o ex-bombeiro não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML) foi constatado que antes de ser jogada na água, a vítima foi asfixiada.