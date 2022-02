As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão espalhadas em diversos pontos da cidade, limpando as ruas mais atingidas pelas chuvas desta segunda-feira, dia 07.

Os primeiros pontos atendidos estão no final do bairro Retiro e na Vila Brasília. Outras equipes estão sendo deslocadas para a Vila Santa Cecília.

Uma das principais causas dos alagamentos é o nível alto em que se encontra o Rio Paraíba do Sul, que está 2,15 metros acima do normal. Com isso, o escoamento está prejudicado e a água da chuva acaba retornando por algumas manilhas já cheias com a água do rio. Da mesma maneira, os córregos também não estão conseguindo escoar normalmente. Até o momento, a chuva atingiu 44.5 milímetros.

O alerta à população é que sempre que possível evite transitar ou trafegar em pontos alagados, mesmo que não haja interdição do acesso e não abrigar-se sob árvores. Durante a chuva só deixe local seguro, se necessário.

A Defesa Civil prepara um novo balanço sobre os efeitos da chuva em Volta Redonda, que será divulgado nas próximas horas.