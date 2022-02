As equipes da Prefeitura de Volta Redonda já estão trabalhando nos locais mais atingidos pela forte chuva, que caiu na cidade nesta segunda-feira, dia 07. Uma força-tarefa com funcionários das secretarias municipais de Infraestrutura e de Ordem Pública, além de toda equipe da Defesa Civil, está mobilizada para minimizar o impacto dos estragos.

Uma família foi resgatada durante a chuva, pois a casa onde os integrantes estavam ficou com acessos impedidos pela queda de lama e barranco. O resgate, no bairro Coqueiros, Rua Nova Friburgo, foi feito pelo caminhão do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Ninguém ficou ferido.

A limpeza das ruas já começou na parte final do Retiro, mas será ampliada para demais localidades assim que as águas forem baixando.

A Defesa Civil prepara um balanço com as ocorrências e os dados da chuva e do nível dos rios e córregos.