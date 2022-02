PRF apreende mais de 20 quilos de cocaína na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram na noite de domingo, por volta das 22h15min, um guincho Kia/UK que transportava um veículo EcoSport no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante abordagem, o motorista do guincho informou que havia sido acionado pela seguradora para realizar o transporte do veículo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ao ser questionado, o proprietário do veículo apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre o motivo da viagem.

Ao realizar revista minuciosa no veículo os agentes encontraram no bagageiro externo (no teto), 20 tabletes de cocaína, pesando mais de 21 quilos da droga.

O motorista do EcoSport recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP, de Piraí.