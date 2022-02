PRF prende homem com pistolas e munições na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no final da manhã desta segunda-feira, por volta das 11h30min, um homem, de 32 anos, durante fiscalização de combate ao crime, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O suspeito que conduzia um Ford/Fpeus com placa do Rio de Janeiro mostrou nervosismo durante abordagem policial. Durante revista no interior do veículo foram encontradas dentro de uma bolsa, sob o banco do passageiro, três pistolas com quatro carregadores municiados com 80 munições.

O homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Foram apreendidos uma pistola marca Glock calibre .40 de fabricação austríaca com numeração de série suprimida (raspada), duas pistolas marca HS calibre 9 mm produzidas na Croácia com números de série suprimidos (raspadas).

Também foram apreendidos carregadores de pistola sendo um deles de alta capacidade (quantidade maior de munições), 80 munições, sendo 31 no calibre 9 mm e 49 no calibre .40.

Questionado o preso alegou que trabalha como motorista de aplicativo e que havia recebido uma proposta de 500 reais para levar as armas da rodoviária de Barra do Piraí até a Penha, no Rio de Janeiro. A ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.