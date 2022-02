O Rio Brandão transbordou com as fortes chuvas desta segunda-feira e alagou a Rua 33, na Vila Santa Cecilia, em Volta Redonda. No momento o trânsito está interrompido no local.

Ainda não há informações sobre os danos causados pelas cheias do rio e do alagamento que atingiram várias casas e comércio na localidade. Um carro foi arrastado pela correnteza.