0

Um jacaré de quase dois metros foi capturado na madrugada desta segunda-feira (7), na Rua Estevan Domingos Pederassi, no Centro de Porto Real. Segundo a Defesa Civil, o réptil estava em uma estrada perto de um lago, próximo de uma fábrica de bebidas, de onde pode ter saído em razão do aumento do nível da água por causa das chuvas dos últimos dias. A operação de captura demorou cerca de três horas e reuniu, além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e a Guarda Ambiental. Ele foi devolvido ao lago. Segundo Bruno Souza, da Defesa Civil, tudo foi feito com cuidado para não ferir o jacaré. “Depois de muito tempo conseguimos laçar o jacaré e levar de volta para a lagoa. Foi um trabalho em conjunto. Até os vigilantes empresa de bebidas auxiliaram no resgate, pois se trata de um animal muito arisco”, afirmou. “Não é a primeira vez que isso acontece. No ano passado, também nesta época de chuvas, resgatamos outro jacaré”, acrescentou. A orientação da Guarda Ambiental às pessoas é para que, no caso de avistarem este tipo de animal, não se aproximem dele. O correto é ligar para o órgão através do telefone (24) 3353-1245 ou 3381-5133. (Foto: Divulgação)