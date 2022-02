Volta Redonda vacinou quase 500 crianças contra a Covid-19 no domingo

Primeira dose foi aplicada no Zoológico Municipal e nos shoppings Sider e Park Sul

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou nesse domingo (06) quase 500 crianças contra a Covid-19. As primeiras doses foram aplicadas no Zoológico Municipal e nos shoppings Sider e Park Sul para crianças de 6 a 11 anos de idade. O balanço foi consolidado na manhã desta segunda-feira, dia 07, pela Vigilância em Saúde de Volta Redonda.

O coordenador do departamento, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, citou que é muito importante a imunização das crianças, principalmente, neste momento de volta às aulas.

“É fundamental que os pais estejam conscientes da importância da vacinação contra a Covid-19. A maioria das crianças vacinadas não apresentou nenhuma reação grave aos imunizantes, ressaltamos que todas as crianças de 5 a 11 anos devem se vacinar. As vacinas foram testadas, aprovadas e são fundamentais para conter a pandemia, além de prevenir contra hospitalizações”, disse o coordenador.

Vacinação nesta segunda, dia 07

O município de Volta Redonda retomou nesta segunda (07) a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 anos, incluindo as que possuem imunossupressão ou comorbidade. A retomada foi possível após a entrega de novas doses do imunizante pediátrico da Pfizer, destinado a esta faixa etária. As crianças de 5 anos estão recebendo a primeira dose nas UBFSs Conforto e Retiro 2, das 09h às 16h.

Já a aplicação do imunizante para crianças de 6 a 11 anos ocorre nas seguintes unidades básicas de saúde: Rústico, Jardim Belmonte, Jardim Paraíba, Siderópolis, Jardim Belvedere, Vila Brasília, Açude 1, São Luiz e Santo Agostinho. As unidades escolares: Colégio João XXIII, no Retiro, e Profª Mariana Aparecida Vieira Bressan, no bairro Santa Cruz, também continuam aplicando as vacinas, das 09h às 16h.

As crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsável legal. É necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF da criança. No caso de crianças imunossuprimidas ou com comorbidades, os pais também devem levar o laudo ou a receita médica que comprove a condição clínica.

Intervalo entre doses

Na vacinação pediátrica contra a Covid-19, duas vacinas estão sendo utilizadas: Pfizer/BioNTech e CoronaVac. Ambas foram aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As doses da Pfizer são destinadas a crianças de 5 a 11 anos. Já a CoronaVac para crianças de 6 a 17 anos.

O intervalo da vacina Pfizer pediátrica é em até oito semanas entre a primeira e segunda dose. A segunda dose da vacina CoronaVac é aplicada em até 21 dias após a primeira aplicação.