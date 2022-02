Barra Mansa abre inscrições para o pré-vestibular social

Através de convênio entre a Prefeitura e a UERJ, alunos do Ensino Médio da cidade poderão se cadastrar a uma das vagas no site do governo municipal

Ingressar no Ensino Superior é uma preocupação comum entre os jovens que estão no último ano do Ensino Médio. Com a finalidade de ajudá-los a se preparar melhor para conseguirem o tão esperado ingresso na próxima etapa de aprendizagem, a Prefeitura de Barra Mansa e a UERJ firmaram um convênio para que o polo de extensão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro ofertasse aos jovens o Pré-Vestibular Social. O cadastro para concorrer a uma das 160 vagas, gratuitas, começa na quarta-feira, dia 09, no site da prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br).

De acordo com o coordenador geral do projeto da UERJ em Barra Mansa, Abílio Pedra, as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h30. A previsão é de que elas aconteçam em quatro polos espalhados pela cidade, a fim de atender o maior número de jovens possível. O início das atividades será no próximo dia 21.