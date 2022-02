Defesa Civil alerta para as cheias dos rios Paraíba do Sul e Piraí

O boletim das 21 horas da Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informa que, segundo a Light, há previsão de mais aumento da vazão nos rios Piraí e Paraíba do Sul. Ambos estão com as vazões muito elevadas.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, foi preciso interditar, inclusive, a rua Prefeito Iago Valério, na Oficina Velha. Na altura da igreja Santo Antônio, moradores estão em estado de alerta, uma vez que a água do Paraíba do Sul invadiram casas e parte da via. Ainda não há informações de desalojados.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, já autorizou que, se necessário, agentes da Secretaria de Assistência Social estarão atendendo na Escola Municipal Arlindo Rodrigues.

“Estamos atentos e sendo monitorados pela Light, que repassa as informações para a Defesa Civil. Pedimos à população que fique em alerta, sobretudo se as chuvas persistirem na madrugada. Foram temporais em Barra Mansa e Volta Redonda que contribuíram para a elevação dos níveis do rio Paraíba do Sul”, aponta o chefe do Executivo.

✓ A Defesa Civil de Além Paraíba, informa:

1. Devido as fortes chuvas ocorridas nas cidades a montante (a cima) de Além Paraíba, o nível do rio Paraíba do Sul sofrerá alterações nesta terça-feira.

2. Se estima que a vazão chegará em aproximadamente 1.700m³/s em Além Paraíba. Contudo, com as previsões de chuva para os próximos dias, inclusive para amanhã, está vazão estimada pode sofrer alterações.

3. É preciso que a população que residem às margens do rio Paraíba do Sul esteja em estado de ATENÇÃO durante o dia e estejam atentos as atualizações das vazões através da página da Defesa Civil de Além Paraíba.

4. A vazão total do rio Paraíba do Sul é de 1.363m³/s às 22h30min.

5. Ressaltamos para o início do transbordo do rio Paraíba do Sul em Além Paraíba a vazão deve ser superior a 1.900m³/s.