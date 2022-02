Devido à elevação do nível do Rio Paraíba do Sul, foram registrados alagamentos no Centro o no Roberto Silveira, nesta manhã

Devido à chuvas que atingem Barra Mansa, as equipes da Defesa Civil do município seguem em estado de alerta máximo possível alagamentos e deslizamentos. De acordo com o monitoramento, nas últimas 12 horas os pluviômetros registraram 33,8 mm de água. O Rio Paraíba do Sul, na manhã desta terça-feira, dia 08, por volta das 7h, registrou vazão de 823 metros cúbicos por segundo, atingindo o nível de 4,10 metros – 1,6m acima do normal.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, entre a noite de segunda e madrugada desta terça-feira não foram registradas novas ocorrências. “Após os registros de ontem à noite, não tivemos novas ocorrências. No Santa Rita da Dutra os registros foram em decorrência da queda de um muro na Rua 14, que acabou atingindo dois imóveis na Rua 10, que fica abaixo. Nós interditamos todos os imóveis envolvidos, os moradores foram orientados a deixar as casas e como tinham locais para ficar, não precisaram ser encaminhadas para abrigo”, explicou, acrescentando que o bairro Boa Vista também está na rota de vistorias desta manhã. “Nossa equipe está se deslocando até a Rua K1, no Boa Vista. Estamos indo ao local fazer uma análise, a princípio, em duas áreas com risco de deslizamento”, destacou.

Outro ponto de atenção das equipes da Defesa Civil é a Via Sérgio Braga. “Estamos monitorando a encosta no bairro Barbará, pois constatamos pontos de deslizamentos de terra. Os motoristas que passarem pelo local devem estar atentos”, alerta.

Nesta manhã as equipes seguem fazendo vistorias e monitorando as áreas de maior risco no município. “Primeiro nós estamos verificando a situação do Rio Paraíba do Sul. Pela madrugada verifiquei que ele estava dentro do seu limite de segurança. Mas agora pela manhã registramos a vazão de 823 metros cúbicos por segundo e o nível de 4,10 metros, que gerou alagamentos no bairro Roberto Silveira e na Rua Argemiro de Paula Coutinho, no Centro. Não tivemos o transbordamento, a ocorrência foi de alagamento devido ao nível do rio. Como a vazão está alta, temos um retorno pela rede de água pluvial, com isso a água vem pelos bueiros e bocas de lobo. A princípio a situação nesses dois pontos não é grave, a rua não foi tomada e não atingiu os imóveis, está superficial”, esclareceu.

Na segunda-feira a Defesa Civil alertou os moradores sobre o possível transbordamento do Rio Paraíba do Sul devido às chuvas. “Entramos em contato com Furnas, nesta manhã eles estão operando com 461 metros cúbicos por segundo e de acordo com eles, não haverá alteração nessa vazão. Seguimos monitorando todas as áreas preocupantes do município”, concluiu João Vitor.

As equipes seguem em contato com as comunidades ribeirinhas e em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil através dos números 199 ou (24) 3028-9370. Se alguma família ficar ilhada devido a alagamentos pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193.