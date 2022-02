Drogaria é assaltada no Retiro, em Volta Redonda

A Drogaria Retiro foi assaltada na manhã desta terça-feira (8) em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Avenida Sávio Gama, no Retiro

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o assaltante estava armado. Ele entrou na drogaria e rendeu a gerente e o casal de atendentes do estabelecimento, levando do caixa e do cofre um total de R$ 1.790 em espécie e a aliança do casal.

De acordo com as vítimas, o homem é moreno, de estatura mediana. Ele vestia calça jeans, camisa preta, boné, mochila, tênis claro e máscara de proteção contra a Covid-19. Após o assalto, o criminoso fugiu e ainda não foi localizado. No momento desta publicação, a ocorrência ainda estava em andamento.