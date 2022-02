Durante esta segunda, 7 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real recebeu mais de 3.600 estudantes na volta às aulas do Ano Letivo 2022 da Rede Pública Municipal de Ensino. De acordo com a SMECT, o retorno contou com estudantes de todas as etapas e modalidades de ensino, tendo aulas totalmente presenciais.

A Secretaria de Educação ainda explica que as crianças da Creche e Pré Escola passarão por um período de adaptação, onde a princípio os estudantes terão um horário reduzido, passando por uma ampliação gradativa nas primeiras semanas. “Os estudantes mais novos precisam dessa fase de adaptação e isso auxilia no desempenho inicial em sala de aula. Esse é o momento de construção de uma relação, então, as interações devem ser feitas aos poucos, para que a criança se sinta confortável e segura”, destaca a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira.

Já o prefeito Alexandre Serfiotis reforça a importância dos protocolos de segurança contra a Covid. “Nós queremos que esse seja um momento tranquilo para toda a comunidade escolar, por isso o uso de máscara e a higienização das mãos devem ser mantidos entre os estudantes. Além disso, ações de políticas públicas como a antecipação da vacinação pediátrica, capacitação dos professores e reforma das unidades de ensino, também foram realizadas visando o retorno dos nossos alunos”, expressou Serfiotis. Foto: Fabiano Sabino.

Foto