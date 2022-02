A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), segue com os trabalhos de limpeza das ruas e avenidas mais atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram nesta segunda-feira (6). De acordo com a Defesa Civil do município, choveu um acumulado de aproximadamente 70 mm durante as últimas 24h (com pico de 45 mm), e o tempo chuvoso permanece nesta terça-feira (7), o que dificulta a limpeza.

Os trabalhos como remoção de detritos e galhos de árvores, além de raspagem do barro, acontecem nos locais mais afetados em diversos pontos dos bairros, como a entrada do bairro Vila Brasília. As equipes também estão atuando: Avenida Waldir Sobreira Pires, bairro Bom Jesus; Rua Maria Cecília, e o trecho entre as avenidas Santa Rita e Santa Vitória, no Retiro; Avenida Nossa Senhora do Amparo, bairro Voldac; Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, Três Poços; e as ruas Deolindo Miguel, C-1 e Nova Friburgo, no Vila Brasília.

A Defesa Civil informou que o Rio Paraíba do Sul está 2,46m acima do nível normal, uma das principais causas dos alagamentos. A Represa do Funil está com 69% de vazão. Desde o início das chuvas no dia de ontem, foram registrados nove pontos de alagamento nos bairros: Retiro, Voldac, Vila Santa Cecília, Aterrado, Santo Agostinho, Avenida Amaral Peixoto (Centro), Vila Mury e Vale Verde. A Defesa Civil registrou 28 ocorrências, sendo a maioria por deslizamentos. A localidade mais afetada foi o Complexo do Vila Brasília.

O órgão informou ainda que quatro residências precisaram ser interditadas preventivamente: duas no bairro Eldorado, e outras duas no Belo Horizonte. O motivo da interdição é o risco de deslizamentos em trechos próximos dos imóveis. No total, 9 pessoas foram abrigadas temporariamente em casas de parentes.

O alerta à população é que sempre que possível evite transitar ou trafegar em pontos alagados, mesmo que não haja interdição do acesso e não abrigar-se sob árvores. Durante a chuva só deixe local seguro, se necessário.