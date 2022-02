Saae-VR recupera caminhão de jateamento a vácuo

Reforma vai agilizar atendimento na manutenção de redes de esgoto

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) reformou recentemente o caminhão com equipamento jato-vácuo que estava inoperante. Com a recuperação e ativação desse equipamento, as equipes de manutenção de esgoto sanitário da autarquia poderão reduzir o número de demandas relacionadas a problemas em redes de coleta de esgoto. O equipamento foi apresentado ao prefeito Antonio Francisco Neto na manhã desta terça-feira, dia 8, no estacionamento da prefeitura, no Aterrado.

“É gratificante ver que estamos conseguindo recuperar bens da prefeitura e que vão ajudar o serviço público, beneficiando a população. Parabéns às equipes que fizeram esse belíssimo trabalho”, agradeceu Neto.

De acordo com o chefa da Divisão de Viaturas e Ferramentaria do Saae-VR, Abrahão Soares, o caminhão estava pneus desgastados e constantemente apresentava problemas mecânico, elétrico e hidráulico, deixando de atender dez ordens de serviços de desobstrução e limpeza de redes de esgoto sanitário diariamente.

“O tanque do equipamento apresentava danos na pintura externa e interna com ponto de ferrugem, danos nos bocais, acessórios, mangueiras. necessitando de reforma geral. Fizemos desmontagem do jato, pinturas interna e externa, troca das mangueiras de vácuo, mangueiras de alta pressão”, explicou Abrahão, citando que o caminhão também apresentava outros problemas e sinais de desgaste, como bomba de alta pressão desgastada, e painel de instrumentos com ferrugem e partes inoperantes.

O equipamento de jateamento foi fabricado em 2008. Abrahão explica que, atualmente, um modelo deste no mercado nacional custa em torno de R$ 500 mil e a reforma geral feita pelo Saae-VR custou aos cofres públicos R$ 89.710,00.

O presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, destacou a importância do equipamento para melhorar o atendimento à população.

“Como o caminhão de jateamento em pleno funcionamento, uma demanda represada de 220 solicitações, por exemplo, pode ser reduzida para 70 ocorrências em um período de 15 dias. Conseguimos investir em mais uma melhoria que dará um bom retorno para o cidadão, além de gerar economia para os cofres públicos”, afirmou PC.

O caminhão com o equipamento jato-vácuo já fez testes durante limpeza no Estádio da Cidadania antes de partida do Campeonato Carioca e está pronto para atender as solicitações que chegam ao Saae-VR.

Foto: Geraldo Gonçalves / Secom/PMVR.