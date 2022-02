Um trabalho de inteligência conjunta do 33º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e da Polícia Federal resultou na apreensão, na manhã desta terça-feira (8) de uma carga de 12 tabletes de cocaína – cada um pesando cerca de um quilo – que saíram da cidade do Rio de Janeiro com destino a Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, e Angra dos Reis. A droga foi apreendida na BR-101 (Rio-Santos), na entrada da Fazenda Ingaiba, em Mangaratiba, sendo transportada num caminhão Kia clonado, em meio a tambores com óleo vegetal para reciclagem.

A partir dos levantamentos, a PM ficou de prontidão e conseguiu interceptar o veículo, que era dirigido por um homem de 53 anos, que foi preso em flagrante. Além do entorpecente, o veículo e o celular do suspeito foram apreendidos. Felipe Cury