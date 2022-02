O vereador Renan Cury (SDD) protocolou nesta terça-feira (8), no Ministério Público Federal (MPF) em Volta Redonda, uma solicitação ao órgão para que interfira junto ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e ao DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro) a fim de que seja dada uma solução para a recuperação da Rodovia do Contorno. O pedido, segundo ele, se deve à preocupação com a segurança dos usuários da rodovia, onde uma série de acidentes foram registrados desde o final do ano passado, com três vítimas fatais.

A decisão de acionar o MPF, segundo Renan, já vinha sendo estudada e foi reforçada com as duas ocorrências verificadas na segunda-feira (7), quando duas carretas perderam a direção na pista molhada pela chuva. Não houve feridos nem consequências mais graves, mas, de acordo com Renan, não se pode “ficar de braços cruzados esperando mais uma tragédia” para que a rodovia receba os serviços necessários para a segurança dos usuários.

“O Contorno foi inaugurado no final de 2017 e, desde então, o tráfego pesado que passava por dentro de Volta Redonda foi totalmente absorvido pela rodovia. Até que o asfalto suportou bem durante um bom tempo o volume de trânsito, mas a deterioração é visível e tem relação direta com os fatos que vem ocorrendo”, disse o parlamentar.

Ele se baseia em um laudo de vistoria técnica ao qual teve acesso, confirmando que os acidentes estão ocorrendo em razão da deterioração e colapso da estrutura do asfalto, que se encontra trincado em diversos trechos. Segundo este laudo, quando chove a água se infiltra nas rachaduras, atingindo as camadas inferiores do pavimento, fazendo chegar à superfície da camada de revestimento um material escorregadio, semelhante a uma “nata de cimento”, que reduz o atrito e a aderência entre os pneus dos veículos e o revestimento. Isso explica as manchas esbranquiçadas que se vê na pista, com o tempo seco, nos trechos mais desgastados.

Renan lembrou também que, recentemente, esteve com o engenheiro Arnaldo Pinho, do Dnit, em Seropédica, quando foi informado que não há contrato de conservação da rodovia. Ele também esteve com o diretor do DER/RJ, Hebert Marques, que chegou a fazer uma visita a Volta Redonda para verificar as condições da estrada, mas, até o momento, não há nenhuma indicação de providência a curto prazo.