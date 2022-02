Feira de adoção será neste sábado, dia 12, das 10h às 16h; cerca de 30 animais estarão disponíveis para guarda responsável

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da pasta, promove a 10ª edição do espaço de adoção “Família Animal”, neste sábado, dia 12. A feira de adoção acontecerá no shopping Park Sul, das 10h às 16h, pelo acesso B.

Cerca de 30 animais, entre cães adultos e gatos filhotes, estarão disponíveis para guarda responsável. Não são aceitos outros animais para adoção durante o evento, os únicos disponíveis são os levados pelos organizadores. O evento conta com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que terá um stand no espaço para orientações de castração, vacinação e prevenção de doenças, como Leishmaniose, Esporotricose, entre outras.

Os animais colocados para adoção no ‘Família Animal’ são provenientes de fiscalizações de maus-tratos e de acumuladores acompanhados pela SMMA e CCZ. Os adultos são disponibilizados para adoção já castrados, enquanto os filhotes têm o procedimento garantido no CCZ, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. No local, os agendamentos poderão ser feitos no stand do CZZ.

Animais abandonados na Rodovia do Contorno à espera de uma família

Segundo a coordenadora de proteção e bem-estar animal da SMMA, Ana Andrade, entre os cães disponíveis para adoção: três dos cinco cães, que foram abandonados na Rodovia do Contorno estarão na feira à espera de um lar. Os animais foram resgatados pela equipe da coordenadoria em parceria com a SPA (Sociedade Protetora dos Animais).

“As pessoas têm preconceito em adotar um bicho de estimação adulto. Os cães mais velhos sofrem com isso, as pessoas acham que, por ser adulto, não irão acostumar com o ambiente ou com o tutor, mas isso é uma grande bobagem, um mito que atrapalha as adoções. Os cães e gatos adultos conseguem se adaptar até mais facilmente em outros ambientes, mas é claro, que os adotantes devem respeitar o tempo de cada animal sem discriminação”, disse.

Ana Andrade destacou ainda a parceria promissora com o shopping Park Sul no apoio ao fomento da adoção animal. A coordenadora mencionou ainda que o shopping foi o primeiro a aderir a modalidade pet friendly, onde seu animal de estimação é bem-vindo nos ambientes.

“Fechamos essa parceria muito produtiva com a administração do shopping Park Sul em prol da adoção animal. Nosso objetivo é que outras edições do espaço “Família Animal” sejam realizadas no Park Sul ao longo do ano. Só temos a agradecer por mais essa iniciativa que garante mais visibilidade à causa animal”, comentou.

A coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Janaína Soledad, destacou a importância do cuidado da saúde do animal e a responsabilidade da adoção.

“Cuidar da saúde do animal é cuidar da própria saúde. Cada vez mais os animais estão inseridos nos ambientes junto aos humanos. Ter um animal de estimação requer cuidados diários como vacinas em dia, castração, uma ração de boa qualidade, atividades físicas, como, passeios e, sobretudo amor. No stand do CZZ na 10ª edição da “Família Animal” iremos abordar vários temas orientando os já tutores e os futures adotantes no cuidado e manejo destes animais”, disse Soledad.

Cuidados e respeito com os animais

Durante os espaços de adoção, os interessados são orientados sobre o bem-estar animal, guarda responsável e critérios para doação/adoção, como por exemplo: a obrigatoriedade do Termo de Adoção Responsável. Os interessados na adoção devem ter no mínimo 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar o Termo de Adoção Responsável.

No caso dos que desejam adotar um gato, o recomendado é levar uma caixinha de transporte no dia, a fim de evitar fugas. Já para adoção de cães, a sugestão é que se leve uma guia e coleira.

Para doar

As ONGs e Protetores de Animais que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção, já que há o limite de animais a serem disponibilizados nos eventos, em razão do espaço físico.

Serviço

A SMMA fica na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, no bairro Ponte Alta. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3350-7123. Secom/PMVR